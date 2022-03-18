震驚社會的高雄市男子梁育誌於2020年10月28日晚間殘忍殺害長榮大學鍾姓馬來西亞女大生命案，一審宣判梁嫌死刑、褫奪公權終身。法官根據法醫解剖認定，梁嫌手法凶狠，以繩圈深陷壓迫在女大生頸部，壓碎甲狀軟骨後方聲帶肌肉，導致女大生不到10秒之時間即陷入昏迷而喪失意識，手法冷血且殘忍。

根據法院判決，梁育誌在2020年9月30日時曾在同一條台鐵便道試圖擄走性侵另名女大生，但因對方尖叫抵抗而失敗。梁嫌旋即再次密集且長時間潛伏在上開高架橋下便道，於109 年10月28日晚上6 、7 時許，駕車停在橋下停車格，在車內觀察現場狀況及挑選下手對象。

殘忍手法曝光！馬國女大生遭拖行狠勒頸 10秒內昏迷慘死，圖圍家屬招魂。(中時資料庫)

當時馬籍女大學生在晚上8 時47分許，單獨行經該處，梁嫌遂以麻繩繩圈及束帶，尾隨女大生身後拖行壓制後性侵，使女方受有心臟氣體栓塞、身體多處且大面積受傷，接著再勒緊頸上繩圈，導致女方腦部缺氧窒息，當場昏迷失去意識，並強盜取得她所有之手機1 支及icash 卡1 張。

法醫解剖後發現，女大生心臟右心房及右心室充滿大量空氣（空氣量高達約150CC），應受被告性侵所致。

法醫驗出，梁嫌以繩圈深陷壓迫在女大生頸部，勘驗甲狀軟骨後方聲帶肌肉壓碎之程度，於不到10秒之時間，女大生即陷入昏迷而喪失意識，約5 分鐘其腦細胞開始永久壞死，不久即會失去所有呼吸、心跳而死亡。

法官認定，女大生受有相當多且大範圍之傷勢後，處於無力抵抗狀態。梁嫌仍以繩索強力勒頸之方式將其殺害，可證明梁嫌當時具殺人之直接故意明確。且梁嫌經鑑定並無智能不足或缺陷，亦無任何精神疾病，也無自首情形。