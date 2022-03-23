洪姓男子2020年闖入一間出租套房持剪刀抵住被害女子頸部，恐嚇「我已經殺掉2個人，連命都不要」，他捆綁對方後強盜金手鍊及現金後，穿上她的絲襪、內襪及洋裝再性侵被害人，最高法院斥責洪男強盜性侵長達2小時且犯後沒有悔意，重判16年10月定讞。

判決指出，洪男在2020年12月8日凌晨攀爬侵入出租套房，因被害女子聽聞有聲響，自床上起身發現蹲在窗框上的洪男後大聲尖叫，洪見狀跳到她床上，持剪刀抵住她頸部，恫嚇「再吵我就捅下去」等語，再用電線及衣物綁住她手腳。

洪男取走被害人現金1000多元、金手鍊，在翻找屋內物品時，見她的絲襪、內褲、洋裝等物，竟一時興起，進入浴室內將她的絲襪、內褲及黑色洋裝穿上，換裝完畢後還問她「我這樣漂亮嗎？」，隨後以手指性侵對方，事後整理現場，並試圖將床單拿去泡水。

被害人同事因發現她未前往上班，且手機未接，乃至她租屋套房門外敲門查看，洪男聽聞後，立刻從窗戶逃逸，被害人脫困後報警，警方據報趕往現場，勘察採證並調閱監視錄影畫面後，將洪男逮捕。

台中地方法院一審及台中高分院二審都認定，洪男前科累累，素行不佳，猶目無法紀，恣意侵入他人住宅行竊並性侵，且犯後一再飾詞狡辯，毫無悔意，犯後態度惡劣，依強盜強制性交等罪判刑16年10月，洪提上訴，遭最高法院駁回確定。

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