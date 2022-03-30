陳冠霖營救李燕。（三立提供）

陳冠霖背著李燕逃出火海。（三立提供）

李燕為受傷的工作人員擦藥包紮。（三立提供）

陳冠霖、李燕、璟宣、龍語申拍爆破戲苦中作樂拍合照。（三立提供）

李燕在三立8點台劇《一家團圓》落入千面女郎之一的璟宣設下的陷阱，被關在玻璃箱內，四周都被安放炸彈，上演大場面爆破戲。陳冠霖、龍語申兄弟聯手闖入廢墟拯救李燕，展露生死離別的動人兄弟情，最終陳冠霖抱著受傷的李燕從大爆炸中脫逃。李燕預告她的角色會面對人生大轉折，是她從未嘗試過的表演挑戰，未來劇情也將進入另一個高潮。

為拍攝這場爆破戲，劇組事前做足安全措施，在正式爆破前，李燕、陳冠霖和導演認真對拍攝細節，現場總共彩排超過3遍，就是為了抓準爆破點，確保畫面效果以及現場工作人員安危，不允許有任何意外發生。李燕表示：「對了很多次timing點，劇組每個人都要清楚每一動要做什麼，因為爆破戲是要很精準謹慎的！」彩排時也她不斷提醒工作人員：「現在都是採排，不要來真的喔！」拍畢這場戲大家在現場回放畫面時，對於成果很滿意，李燕終於安心笑說：「我就說我跟師傅很有默契吧！」

這場戲原先是設計陳冠霖要從爆破廢墟抱著救出李燕，但他最後覺得用背的，觀眾看時更容易有共鳴。

龍語申在這場爆破戲有很重的感情戲，要和哥哥陳冠霖訣別，在拍他的特寫鏡頭時，陳冠霖沒有離開而是在一旁對詞，幫龍語申入戲，讓龍語申感動直呼「如果這場我自己演，我應該做不到吧」。還有一場戲龍語申需要撲倒在地，陳冠霖擔心他受傷，現場拿出自己準備的護具給龍語申穿，還指導他如何在安全的狀態下跌得逼真，戲裡戲外都十分照顧後輩，展現大哥風範。

拍攝現場也發生一件小意外，劇組人員不慎被壓克力割傷，具有義消顧問身分的李燕，在現場完全發揮救護精神，急忙拿急救箱做簡易包紮，照顧工作人員。讓龍語申感動地說：「冠燕這一對真的很會在拍戲現場照顧到每一個人」。