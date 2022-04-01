台灣自303大停電後，各地因為松鼠、猴子、鳥群等小動物誤觸造成小規模停電事故。高鐵左營站1日下午3點40分左右又因列車電力異常，造成不少列車卡在半途，突如其來的意外對民眾返鄉計畫造成困擾，而為配合台電搶修，台鐵也連帶受到影響。資深媒體人李艷秋酸說，如果連小動物都能造成停電，那麼這次雙鐵同時停駛，絕對有更大的陰謀？

李艷秋1日在臉書粉專貼文表示，高鐵、台鐵在愚人節這天，毫無違和的配合節日，因為電力中斷導致列車停駛，愚弄了10多萬名想要回家的乘客。

李艷秋接著表示，自從303大停電後，各地停電狀況不斷，依照官方說法，都是松鼠、猴子、鳥群不知死活造成的。檢察總長邢泰釗要求檢察機關徹查，稱「不排除動物是被人從外面丟進去，刻意造成停電」、「留意反社會份子藉機擾亂民心」。這個指控，從邢總長口中說出來，格外讓人驚心動魄。

李艷秋指出，依照邢泰釗的邏輯，這次雙鐵同時停擺，比303停電影響更大，應該有三種可能：

1.絕對是比松鼠更大的動物造成，當大家埋頭研究兇手到底是狗熊、大象、還是長頸鹿呢？水泥廠卻承認是爆破水泥槽不當造成，知道沒有動物被無辜電死，死後還被栽贓，是停駛事件中最值得安慰的事之一。

2.有反社會者把動物丟進去故意造成停電，因為現場只發現水泥槽，沒有發現動物屍體，因此這個可能也被排除。知道沒有動物被壓死，死後還被栽贓，是停駛事件中最值得安慰的事之二。

3.既然動物們沒有送死，那最可能的，當然就是邢泰釗念茲在茲的，反社會份子結合境外勢力，企圖擾亂民心的可能。尤其是這個水泥槽，在爆破後偏偏往電塔方向倒，還剛好壓中高鐵輸電系統，整條南北運輸線就此報銷，向敵人暴露我方供電及運輸系統是多麼脆弱，這麼陰險的計謀，絕對不只是反社會份子所為，邢泰釗應該下令撤查第五縱隊是否在台灣搞破壞。

李艷秋認為，如果連小動物都能造成停電，邢泰釗甚至可以跟反社會份子連結，那麼這次愚人節的停駛，絕對有更大的陰謀，而邢總長新官上任，此刻也正是他要表現的時後。