被稱為台鐵「最美區間車」的EMU900又出包！有網友4月1日發現才上線一年的EMU900列車車廂之間的防墜板斷裂，在高速行駛的列車中飛來飛去、不停啪啪地響快要噴出去，被諷刺區間車成了傘蜥蜴。

台鐵新車的防墜板斷裂，在高速行駛中飛來飛去，被網友捕捉到PO上網。(翻攝自 台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書)

臉書社團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」接獲民眾爆料，指出4月1日一列3028次區間車兩車廂之間的防墜板斷裂，一路搖搖欲墜，大嘆「這什麼區間車？才一年」，從民眾提供的影片看到，EMU900型區間車高速行駛通過小站時，車廂之間的防墜板一邊脫落，在高速行駛中飛來飛去，啪啪作響，被網友戲稱彷彿傘蜥蜴。

台鐵最新型區間車出包。(翻攝自 台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書)

對此，網友紛紛留言大酸：「感謝路局對車站的用心，這樣超線的旅客，通通可以得到警惕了」、「誤會了，是熱要搧風」，還有人擔心，「哎唷喂呀，萬一這板子剛好噴到月台上的話……」。

對此台鐵回應，EMU900型車廂與車廂間的橡膠防墜板有折裂一節，是因為防墜板原先設計強度不足、固定腳體太薄，導致過彎時折斷，日前已要求韓國車商現代樂鐵全面更換改善。此情形已發生過兩次都立即更換新品，無斷裂噴飛的可能。

台鐵強調，為徹底改善，車商已重新研製防墜板加固方式，後續新出廠車輛將在韓國原廠直接安裝新型加固裝置，已交車部分則是加固材料寄抵台灣後，由車商在台技術團隊針對20列新車全面更換。