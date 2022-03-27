信義區賭場藏身宮廟 警逮24人送辦查扣10萬賭資

北市張姓男子在信義區福德街開設賭場，並利用山區宮廟作為掩護，警方27日凌晨前往搜索，逮捕負責人以及員工2人，依賭博罪送辦，另外21名賭客則依社會秩序維護法裁處，現場查扣10萬多元以及4萬元抽頭金。。

警方獲報，50歲張姓男子利用LINE群組邀集賭客，躲藏在福德街山上宮廟玩天九牌，警方經過數日的埋伏，確定賭客都已經進入，今天凌晨持搜索票，直接衝入現場，喝令賭客「不要動」，轉身面對牆壁蹲下控制現場。

警方逮捕張姓負責人、周姓會計以及蕭姓把風男子共3人，另外21名賭客當場傻眼，呆站在現場，警方查扣賭資10萬4400元、抽頭金近4萬元，天九牌以及骰子等證物。警訊後依讀博罪將赴俄人送辦，賭客則依社會秩序維護法裁處9000元。

警方表示，職業賭場易使聚賭民眾傾家蕩產，賭博所衍生之債務問題更常形成治安事件，將持續清查、探訪並加強查察，杜絕不法案件。