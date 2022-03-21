苗栗縣頭份一間宮廟20日舉行遶境法會，陣頭沿著興隆路、中正路大撒冥紙，數量多到鋪滿整條馬路，住戶門口也堆滿大疊紙錢，還一度出現冥紙滿天飛的景象，讓當地居民嚇爆，還以為有人在辦「送肉粽」，有網友將現場照PO上網，直呼「整條路成了陰間ATM」。

苗栗縣頭份一間宮廟，20日舉辦重修圓竣入火安座大典，從下午3點開始遶境，沿路大撒冥紙，不僅路上全是冥紙，幾乎看不到路面，路邊住戶門口也都堆滿大疊紙錢，不少民眾看到都心裡發毛。

有居民在臉書社團《我是頭份人》指出，興隆路整路都是冥紙，引起大家共鳴，「真的灑很多，七點多從顯會路跟興隆路口，也是邊角滿滿的一疊」、「經過時有點被嚇到了，想說是不是那個送肉粽，整條路上都是紙！」

還有人回報不只興隆路，中正路也被大撒冥紙，「整路的欸，中正路都是紙」、「整個溫醫院大路口都是」、「地球在哭泣了」、「這樣算公共危險了吧？如果丟個菸蒂就完了」、「怎不灑真鈔」、「這個環保應該會開罰吧」。

根據臉書留言，附近居民指出20日下午發現興隆里不知道為什麼沿路都是冥紙，也沒人處理，放任冥紙滿天飛，加上遶境的音樂吵一整天，都快哭了。而一名自稱是宮廟負責人的網友留言跟大家道歉，並表示已經派人清理街道，會盡快處理乾淨。