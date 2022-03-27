基隆銀河小吃店傳播鏈延燒，台北市衛生局今公布基隆確診個案（案22597）北市足跡為海底撈火鍋信義店，匡列66人居家隔離、發送110則簡訊。

衛生局公布案22597於3月23日到過海底撈火鍋信義店。衛生局表示，立即通知業者進行環境清消，並匡列66人居家隔離，採檢結果皆尚在檢驗中，已針對該場域足跡重疊對象發送110則簡訊通知民眾加強自我健康監測。