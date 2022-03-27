確診者到信義區啖海底撈 北巿急發110則簡訊 66人居隔 15:482022/03/27 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆個案北市足跡。（北市衛生局提供／楊亞璇台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆銀河小吃店傳播鏈延燒，台北市衛生局今公布基隆確診個案（案22597）北市足跡為海底撈火鍋信義店，匡列66人居家隔離、發送110則簡訊。 衛生局公布案22597於3月23日到過海底撈火鍋信義店。衛生局表示，立即通知業者進行環境清消，並匡列66人居家隔離，採檢結果皆尚在檢驗中，已針對該場域足跡重疊對象發送110則簡訊通知民眾加強自我健康監測。 新北確診個案足跡燒到北市！去過西門紅樓、海底撈及晴光市場 五分埔確診女店員KTV歡唱 匡列9人採檢結果出爐 #新冠肺炎 #台灣 #基隆 #北市 #海底撈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鳴日廚房超夯「5星級料理搬上車」千席座位15分鐘完銷 13:102022/03/15 生活 石碇警參加嘉義喜宴確診 8警匡列居隔分駐所只剩所長 16:362022/03/22 社會 雲林今＋3！2教會人員染疫足跡曝光 共匡列63人 16:142022/03/22 生活 嘉義婚宴群聚案 匡列85人解隔前採檢結果出爐 13:072022/03/24 生活 和平醫院護理師一家3口確診 04:102022/03/23 生活新聞 《櫃買市場》4檔新兵 今起接力報到 13:492022/03/14 財經 台彩公益彩券110年銷售1,317億元 連續10年超過千億元 15:522022/03/24 財經 桃園今＋3 某航勤清艙人員確診 匡列54人 15:492022/03/19 生活 《美股》消息面：俄烏和談膠著 油價登110大關 09:582022/03/22 財經 台南再增1校停課 龍潭國小2童曾接觸高雄確診者遭匡列 13:292022/03/24 生活 高雄化工廠案匡5460人均採陰 邁：恐還有確診者 04:102022/03/26 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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