【LIVE直播】指揮中心記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心公布國內今新增51例境外移入、15例本土個案，本土個案中，高達15例都與宇宙觀佛道雙修協會有關，都是參與協會春酒團的民眾，另1名本土個案則是鳳山群聚案延伸的友人之子；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。指揮官陳時中表示，16例本土中，居隔陰轉陽只有1人，其餘15人都是同一傳播鏈，其他傳播鏈都在收斂中。陰轉陽個案為台南個案，是鳳山群聚案中鋼鐵公司員工友人的兒子，由於父親確診時就已匡列，影響較小，在控制範圍內。

昨新店設計師染疫案中，房屋行銷公司成員引發宇宙觀佛道雙修協會群聚，高達8人都與該協會2月13日吃春酒、唱歌活動相關。今該協會群聚案再增15人確診，其中新北7人、台北5人、高雄2人、台南1人，此群聚至今累計24人確診。

陳時中表示，今日新增的15人都在同一傳播鏈是好消息，不過事實上，這些個案是從四面八方來的民眾聚在一起，職業不同，需要高度注意，相關地方政府也匡列的很積極。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(9例)、加拿大及印度(各3例)、澳大利亞、菲律賓及香港(各2例)、韓國、日本、印尼、墨西哥、比利時、泰國、巴西、越南、義大利及尼泊爾(各1例)移入；另20例調查中。入境日介於今(2022)年1月23日至2月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,108,383例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,088,145例排除)，其中19,864例確診，分別為4,441例境外移入，15,369例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計852例死亡，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。