本土疫情逐漸趨緩，昨僅新增2例本土，不少民眾盼能早日出國，指揮中心指揮官陳時中也透露，下半年有機會，但醫師沈政男說，那些說快能出國的人，根本是錯的，而且也沒有所謂的鬆綁時間表，因為將檢疫天數縮短，只是病毒的潛伏期明顯改變了。如果選擇放鬆疫調、讓確診者待在家，台灣兩周內肯定會變下個香港。

沈政男昨在臉書上發文表示，一堆人在那邊喊說「接下來要與病毒共存了，大家要做好心理準備！」這實在是從頭錯到底，對疫情走向完全預測錯誤的人，還敢繼續說接下來怎樣又怎樣，實在讓他很無言。

沈政男指出，還有人說「嘿！真好，就快要可以出國旅遊了！」這根本是錯的，人家根本沒這樣講，聽不懂指揮中心在講什麼的人實在太多了。而現在的狀況很簡單，就是清零，然後繼續維持清零，再逐步放寬檢疫天數，然後觀察疫情狀況，如果確診數明顯提升那就放緩，甚至有可能會再度緊縮防疫手段，直到繼續清零。

沈政男坦言「根本就沒有鬆綁時間表」，現在的防疫邏輯是已成功圍堵Omicron，就不可能讓許多國人感染，任何會造成感染人數大幅增加的建議，都是一廂情願，台灣不會這麼做。因為大家阻擋Omicron半天，然後零確診以後，再把病毒放到社區裡，大家試想這樣做符合邏輯嗎？

沈政男也說，不懂防疫邏輯的人多的是，說什麼歐美都在和病毒共存，台灣也應該照做。其實將檢疫時間縮短為10天，也不算是什麼鬆綁，就只是病毒的潛伏期明顯改變了，因為Delta病毒的潛伏期是5天，檢疫14天可以抓到兩個標準差外的潛伏期；而Omicron的潛伏期為3天，那麼檢疫10天就能抓的2.5個標準差外的潛伏期。

沈政男表示，最不可能放掉的是「疫調」，那些說要放掉疫調的人都不懂防疫，而讓確診者待在家中更是可笑加三級的建議，這招只要使出來，包準兩周內台灣變成下一個香港。大家可以去看看香港單日新增多少案例，增加多少死亡人數。