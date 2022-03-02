國內12歲以下學童至今仍無疫苗可打，台大公衛學者陳秀熙提醒，幼兒確診後恐引發long-covid長期新冠現象，0-10歲兒童，會是台灣滾動式解封下的重要安全指標。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，「這題真的困難」，是否讓幼童接種疫苗，專家至今激烈辯論中，要等要有共識才會正式開會。

ACIP至今尚未將國內12歲以下兒童接種疫苗議題納入討論。但近日幼兒園相關群聚再起，到底要不要讓幼兒接種疫苗，陳時中坦言：這個問題真的很困難。

陳時中表示，國內自從有疫情以來，國小學童染疫人數為231人，幼兒園129人，沒有死亡與重症發生。

而近日看國外包含輝瑞、莫德納疫苗臨床表現，對於幼兒接種保護力看起來不好，整體染疫情況少、重症少，不過慢慢看到香港也出現有小孩重症狀況。

因此，他表示，是否接種仍需要專家來討論，現在「他們還在激烈辯論，因為這是困難的題目」。因此近期還不會開會，必須等到大家共識高的時候才會納入ACIP會議。