國民黨立委林德福於立法院質詢時指出，近期國內物價上漲，是否有停滯性通膨疑慮？央行總裁楊金龍表示：「說台灣會停滯性通膨，我覺得不大可能，應該不會。」

林德福質詢，2021年11月時，就因物價上漲問題詢問楊金龍，台灣是否有停滯性通膨疑慮，當時楊金龍回應是沒有，現在物價因為俄烏戰爭又繼續上漲，楊金龍是否要改變說法？現在台灣會不會有停滯性通膨？

楊金龍回應，2021年物價上漲1.96％，跟其他國家比較，1.96％算是相當穩定，跟2008年全球金融危機時物價成長3.52％比較，1.96％也是很低，2022年物價受到俄烏戰爭影響，但是說台灣會停滯性通膨，他覺得不大可能，應該不會。

至於俄烏戰爭影響台灣物價指數，造成民眾痛苦指數升高，便當、蔬果價錢一路飆升等問題，主計長朱澤民回應，因應俄烏戰爭，國內大宗物資都有所準備，包括原料、玉米、小麥等，都有因應策略。

朱澤民指出，因為進口成本提高，會有物價上漲壓力，但是進口數量有掌握，還可以維持好幾個月存量。

經濟部長王美花表示，俄烏戰爭前國際大宗物資就在漲，戰爭後讓情勢持續，台灣跟非常多國家比起來，台灣物價是相對穩定，物價影響目前是有的。