國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄18日新增2例本土確診個案，均與新北設計師傳播鏈相關，加上17日確診的UBER司機，都曾在2月13日在北部聚餐及KTV唱歌染疫，高雄市長陳其邁表示，高雄參加該聚會共有5人，目前3人確診，2人採檢呈現陰性。高雄18日新增確診個案中，其中一人是科技大廠員工，目前防疫團隊已針對科技廠內392人擴大採檢。

陳其邁表示，新增確診個案中有1例是名科技大廠員工，確診前2天未進入公司，依據Ct值研判該員工3天前在公司的病毒傳染力不強，所以評估傳染風險不高，但由於屬於可傳染期，因此仍依最嚴格的標準，針對公司員工僅及擴大採檢，公司篩檢分為高風險紅區、黃區、一般區，紅區匡列22人、黃區100人、一般區270人，目前約有180人採檢結果出爐，均呈陰性反應無異狀。

高雄首例新北設計師傳播鏈的確診者為一名UBER司機（案19931），經由新北市通報匡列後採檢確診，該司機平時在高雄港65號碼頭工作，但衛生局說明，司機病毒在基因定序上面不屬於高雄港相關，他13日到台北與染疫的友人一同唱歌聚會。16日人在高雄接獲居家隔離通知，隔離第一天下午就出現頭痛、鼻塞、流鼻水症狀，緊急轉介就醫採檢就確診。

高雄中油大林廠日前也暴發群聚感染，共造成3人染疫，為了防堵疫情在廠區持續擴散，高市府防疫團隊立即針對廠區人員擴大篩檢，目前全廠區員工（含包商）均完成篩檢，共計3471人PCR採檢，檢驗結果全數陰性，而鳳山社區篩檢站目前共採9011人，也全數陰性。