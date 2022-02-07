國民黨文傳會前副主委鄭照新昨（6）日在臉書分享搭高鐵時，見到站務人員一個暖心舉動，讓他也感到暖暖的，並將這畫面留在心中，也相當肯定該服務人員的行為。

鄭照新表示，他抵達台中高鐵站出站時，看到一位年約3歲的小朋友倔強的站在大廳，大概是累了，又或者是年節回程的不情願，不繼續跟隨滿手行李的媽媽，耍著童稚可愛的脾氣哭著說「我要回家」。

只見媽媽走了又回，不知如何是好，鄭照新描述當時情景，他說，站務人員並沒有因年節繁忙的返鄉業務而冷漠袖手，反而走過來蹲下和小朋友說了幾句話，小朋友便安靜了下來，他隨即回到站務亭，拿著一盒面紙、還有一面貼紙走回小朋友面前，小朋友則一臉無辜抽起面紙，自己擦了擦臉上斗大的淚珠，狀極可愛。

鄭照新表示，站務人員遞上貼紙送給冷靜下來的小朋友，拍了拍小朋友的頭，並帶著笑容目送該對母子離開，再回到繁忙的服務亭。

鄭照新說，小朋友長大後，或許會記得這份溫暖，並在他長大後也記得為其他人送上關懷；而這一幕讓他也感到暖暖的，他也提到，本想趁機拍下這一幕，但怕打攪到那對母子便作罷，「這畫面留在我心裡就好」。