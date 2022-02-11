一名女網友透露，過年期間去男友家住了幾天，沒想到卻赫然發現男友和媽媽平時會一起洗澡，但男友卻覺得沒什麼，讓她錯愕直呼「是我大驚小怪嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO近日在網路論壇「Zuvio 校園」，以「男友跟他老媽一起洗澡」為題，匿名PO文指出，過年期間去男友家住了幾天，當時男友向正在玩電腦的她說自己要去洗澡，「我媽在等我！」原PO當下沒反應過來，過了幾秒才驚覺不對勁，「你已經大學了還跟你媽一起洗澡？」

男友則是一臉疑惑，露出「妳在驚訝什麼？」的表情，還說媽媽幫自己搓背、沖澡很爽。這讓原PO聽了覺得噁心，「光想到那個畫面我就覺得超噁！真的會有男生到了大學還跟媽媽一起洗嗎？還是其實是我見識太少？」

貼文一出，不少人直呼無法接受，「腦袋慢慢浮現片中的亂倫情節…第一、二性徵都有了，家人沒身體界線真的不是很好」、「這說出去會被笑吧？會覺得這是媽寶」、「怎麼可能接受啊？這已經超越媽寶」。