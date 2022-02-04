疫情衝擊整體就業環境，不少年輕人選擇「躺平」，認為在外打拚也改變不了什麼，因此選擇啃老。對此，一名網友分享，他今年39歲已在家啃老10年，每次下定決心要好好找工作，但往往做不到幾個月就撐不下去，而原PO的爸爸見狀決定每月給他1萬8千元的生活費，讓他不要去外面工作了，反正等他們過世以後，家中所有財產都會留給他，引起網友熱烈討論。

一名39歲的男網友近日在Dcard上發文說自己是草莓族，人生做過最久的工作大約待了2年，但後來還是離職了，雖然一直都有要出去工作、好好賺錢的念頭，但每次都撐不了幾個月，而他就這樣渾渾噩噩地生活到現在，不知不覺竟然也要40歲了。

男網友指出，他工作不順利的狀況，讓家人很擔心，但因為家中經濟狀況許可，所以他的爸爸每個月都會給他1萬8千元的生活費，讓他好好待在家裡，不要再工作了，甚至還告訴他說，家裡有房有車，等他們都過世以後，這些財產通通都屬於他，因此也不用出去找工作了，反正不管怎樣他都會適應不良。

男網友坦言，爸爸給的生活費其實很夠用，因為吃住都在家裡，偶爾想放鬆的時候才需要花到錢，但這樣的日子長久下來真的很廢。當年的同學，好幾個人已經工作10幾年、晉升為主管，也有人自己創業的，而他卻永遠都是一個廢物啃老族。

男網友也說，雖然每次想到要這樣度過一生很垃圾，但他不管做什麼工作就是會適應不良，很討厭被主管念，每次老闆叨念他幾句話，他一定都會頂回去，人生活到現在像爛泥一樣，但他也不知道怎麼辦才好。

貼文引起網友熱烈討論，不少人認為原PO有個疼愛自己的爸爸真好，「沒關係啊，別人管不了你，活的開心快樂就好」、「羨慕死了，跟你交換人生好嗎」、「原生家庭可負擔你啃老、甚至也支持你啃老，你有餘裕找出想做的事情不是嗎？身為被啃的人，只能說好生羨慕」、「沒差吧！家裡有錢又許可你不用工作，屌打一堆人」。

另有部分網友認為，啃老本身不是問題，最大的問題在於啃老族的孤獨，到老都是自己一個人，沒啥朋友就算了，恐還會喪失人生意義，因此也有不少人建議原PO說，在經濟無虞的狀況下，可以多嘗試不同的工作、培養自己的興趣或是去當志工，至少讓人生比較不無聊。