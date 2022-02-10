台灣大哥大再傳捷報，連續第10年獲得瑞士SGS Qualicert服務驗證，由瑞士SGS公司所認可的Qualicert服務驗證，為全球最受認可的服務品質評鑑之一，台灣大自2013年導入此項服務驗證，認證範圍包括門市服務接待、店務環境陳列、銷售流程及資安規範等，協助全台700多家直營與加盟門市服務人員提升服務品質，受到廣大客戶的讚賞。

台灣大表示，特別是疫情期間，第一線同仁仍然秉持創新、真心、誠心、熱心、同理心的「五心級服務」，在守護客戶與自己健康的同時，積極提供多元、個人化的服務，深獲SGS神秘客的好評，展現優良專業的服務品質。

舉例來說，有客戶到新莊西盛門市，反應門號經常接到不知名的推銷電話，或者詐騙簡訊，實在不堪其擾，門市人員耐心教導客戶下載能辨識陌生來電號碼的APP，並指導如何過濾、封鎖騷擾和詐騙電話，主動幫助客戶解決問題。

另外，有客戶在桃園國際門市申辦服務時，詢問能闔家觀賞的影音內容，門市人員除了介紹台灣大Disney+資費方案，更主動推薦合適的片單，並告知用戶可以透過手機、平板及電視等多重管道，和家人一起觀賞Disney+精彩內容，獲得用戶很好的評價。

台灣大表示。門市人員以客戶角度思考，主動積極解決問題，屢獲獎項肯定，2021年連續獲得工商時報「臺灣服務業大評鑑」銀獎與服務尖兵獎，以及TCFA「傑出店長」等殊榮。同仁未來將持續發揮「Digital DNA」素養，提供最有溫度的貼心服務，幫助用戶一起「Open Possible 能所不能」。