法國巴黎銀行集團今日宣布，法國巴黎保險台灣區總經理職位由黃莉雰接任。黃莉雰擁有超過25年的豐富專業資歷，曾於亞洲多家國際性金融公司工作，於2017年加入法國巴黎保險集團，掌管策略、績效管理與創新。

在加入法國巴黎保險之前，黃莉雰在花旗銀行擔任管理職務達17年，並在台灣以及亞太區總部擔任數個重要的職位。卸任前是台灣區企業金融與消費金融的財務規劃與分析最高主管。

法國巴黎保險與超過20家台灣金融通路夥伴建立穩固的合作關係，以提供客戶和合作夥伴更多的正向保險體驗為目標。法國巴黎保險亞洲區總裁黃（金喜）葹表示，相信黃莉雰引領法國巴黎保險台灣區，加速業務轉型發展、繼而強化業務營運效能與人才培育。法國巴黎保險在台超過23年，將持續鞏固房貸型壽險及投資型保險的市場領導品牌地位，透過數位轉型、產品及服務創新，擴展保險普及化，借助創新的保險解決方案，協助個人建立更完善的保障計畫。