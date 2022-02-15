根據全國教師工會總聯合會調查發現，台中市有3成國高中由學生組糾察隊或志工擔任上下課交通導護工作，產生安全疑慮。市議員周永鴻15日抨擊說，中市教育局於2016年重新提出相關要點，規定學生不得列為導護志工，就應該落實執行，並協調交警、義交來支援。教育局強調，學生不在導護志工之列，勿指派學生擔任交通導護工作。

周永鴻表示，全教總日前公布調查報告，發現台中市有3成國高中由學生組糾察隊或志工擔任導護工作造成安全疑慮；還有9成國高中仍安排教師交通導護，但只有1成徵詢過教師意願，另外7成3的國高中再未徵詢意願情形下，透過校務會議決定或直接排班輪值。

周永鴻說，他常接到民眾反映接送學生時遇到塞車及擦撞事故造成極大不便，即使學校有安排導護及設置告示，還是無法改善。其實上下學校園周邊的安全更核心的問題不在誰來導護，是大部分學校周邊交通原本就因為先天規畫不良，提升事故發生機會。

教育局指出，該局已函文各校重申，因學生不在導護志工之列，所以交通導護工作仍由教師、學生家長、社區志工或社會愛心人士共同組成，勿指派學生擔任交通導護工作；另由教師擔任導護工作部分，校內宜多溝通尋求共識不宜強迫。

教育局強調，另為健全校園周邊通學環境，學校得經評估提送家長接送區、道路周邊改善計畫至教育局轉交通局審核後，再邀請相關單位、當地里長等進行場勘，在不影響交通安全之前提下，依會勘結論進行改善。