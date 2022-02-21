教育部近日修改規定，學校不得任意搜查學生身體及其隨身攜帶之私人物品，如要搜查，應有2位以上之學生代表或學生家長會代表陪同，並全程錄影。對此，台灣青年民主協會表示，這次修法對保障學生隱私僅前進一小步，仍有違憲可能。

過去學校教官或老師任意搜查學生身體或私人物品，一直存在很大爭議。而去年1月，屏北高中教官趁學生在教室進行期末考時，以「內務檢查」名義，進入男、女生宿舍搜查，翻看學生個人物品，引起軒然大波。

教育部近日修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」指出，除非有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶違禁物品，否則學校不得搜查學生身體及其隨身攜帶之私人物品（如書包、手提、包等）；若學校進行搜查，應全程錄影，錄影資料至少保存3年。

若學校要進行學生宿舍之定期或不定期檢查，根據新規定，大專校院進行檢查時，應有2位以上之住宿學生代表陪同；高級中等學校進行檢查時，應有2位以上之住宿學生代表或學生家長會代表陪同；國民中小學進行檢查時，則應有2位以上之學生家長會代表陪同。

對於教育部公告的修正內容，台灣青年民主協會肯定教育部的修法方向，因為加入學生代表陪同、全程錄影等規定，可以讓學校進行搜查時有更多的外部監督。

不過台灣青年民主協會進一步認為，搜查對於學生隱私權的侵害重大，現行將搜查規定訂在注意事項中，欠缺法律授權，就賦予學校搜查權限。且於宿舍安全檢查時，可以不用對學生有任何合理懷疑，即進行不定期檢查，學校老師的權力比檢警還大。