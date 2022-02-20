走進台東女中的國畫教室，美術班與選修「美感設計」跨校特色課程的學生們正忙著與PU方塊奮戰。在藝術家鄭元東講述公共藝術的內涵與案例後，學生們在美術老師的分組指導下，運用切、刻、挖、掘、刮、磨等雕塑技法，將腦海裡的設計透過PU方塊呈現出來。

為培養具藝術才能的學生開展自我，教育部國教署訂定「補助高級中等以下學校辦理藝術教育作業要點」，提供學生循序漸進的專業藝術學習，並引導具美感及創意等藝術表現，進而養成專業藝術教育所需的基礎人才。

台東女中美術班與虎尾科大駐校藝術家鄭元東合作辦理「切、挖、刻、掘的合奏：與公共藝術家有約」師生研習課程，讓教師透過與藝術家共同備課活化教學，進一步將公共藝術的概念融入課程設計當中；學生則在藝術家與老師的指導下，於精進雕刻技法的同時，也能以創造性思維連結環境、空間、美感與人文。

台東女中美術科老師康毓庭表示，這堂課的目標是完成一件能與校園景觀相互融合的雕刻作品，藉此體驗在公共空間中藝術存在的可能性。藉由跨領域課程規劃，引進大學端教育資源與藝術家創作歷程分享，能進一步潛移默化學生的美感素養。

康毓庭說，台東地區雖然交通不便，但獨特的自然景致與人文風光卻是陶冶藝術氣質的最佳場域，諸如南迴藝術季、東海岸大地藝術節、縱谷藝術季等活動，吸引各地藝術家前來創造令人驚豔的公共藝術風景。

為了拓展學生的視野，讓所學更貼近生活，她積極邀請鄭元東入校，導入公共空間的創意性思考，希望能讓學生在學習技法之餘，同時也能體會環境、空間、美感、人文的交錯並列，讓個人存在更具美感，生活中得見藝術。