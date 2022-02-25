新北市南山中學今（25日）舉辦駐校藝術家林玉山書畫展開幕活動，將展至4月8日。（南山中學提供）

新北市南山中學今（25日）舉辦駐校藝術家林玉山書畫展開幕活動，將展至4月8日。（南山中學提供）

新北市南山中學今（25日）舉辦駐校藝術家林玉山書畫展開幕活動，將展至4月8日。（南山中學提供）

新北市南山中學今（25日）舉辦駐校藝術家林玉山書畫展開幕活動，將展至4月8日。（南山中學提供）

新北市南山中學今（25日）舉辦駐校藝術家林玉山書畫展開幕活動，將展至4月8日，南山中學校長蔡銘城表示，林玉山與南山中學結緣超過40年，透過駐校藝術家分享給予學生們心靈啟發，同時也分享學習心得，為校園及社區帶來大師級的墨香。

林玉山擔任彰化師範大學美術學系主任暨藝術教育研究所所長，退休後繼續參與各縣市藝術才能班審查甄試工作，2017年在好友王繼光董事長邀約下，擔任南山中學駐校藝術家至今。

林玉山是南山中學第3任駐校藝術家，不僅是無給職，還拉著在國立台灣師範大學圖文傳播學系退休的另一伴林素惠教授陪同，兩夫妻每周一、三、五下午3時至晚上8時30分在校作畫，期間凡對美術書法有興趣的學生來者不拒、細心指點，學測前為高三的每個班級揮毫，寫下勉勵期許的班級座右銘，在祈福活動時頒贈給各班，用書法藝術穩定同學們學習的情緒，閒暇時還是中學部老師們的太極拳指導老師。

台南市美術館董事長蘇憲法表示，林玉山教授的書法由顏真卿之蒼勁古樸、骨力挺拔之書體起，及後師法歐陽詢之輕重虛實、起伏頓挫之姿，加上研究篆體、隸書、草書各家書體，後在習得入迂上人之行草精髓，呈現出今日的堂皇規模。

林玉山書畫展展期至4月8日，展出的作品從早期就讀台灣師大美術學系參加系展的作品《八百長春》，到南山駐校期間的創作，橫跨40餘年，經歷傳統與現代的洗禮、突破新舊時代的隔閡，呈現多元的表現形式，相信能讓欣賞者大飽眼福。