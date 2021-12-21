新北市南山中學遭學生投訴校內訂定的《學生謹言慎行實施辦法》設有禁愛令，明文中規定摟抱、親吻等行為，違反者將記大過一次。對此，南山中學秘書處主任崔秀雲表示，出發點都是為了學生好，學務處正研擬將大過一次改為輔導，修正不合時宜的規定。

《學生謹言慎行實施辦法》中規定，不當的接觸或逾越分寸的書信，例如牽手、情書、肢體的騷擾、言語的戲謔等，依相關校規懲處；親暱的身體接觸，如摟抱、親吻，違反者將記大過一次；行為失檢引人側目或嚴重損壞身心健康及校譽者，如性騷擾、性侵害等，則提學務會議討論予以處分。

崔秀雲表示，《學生謹言慎行實施辦法》也是為了維護學生品行，也並非近期才訂定出來，早已行之多年，關於條文中的懲處等字眼，已不符合時代背景，學務處正研擬將大過一次改為輔導方式，改以輔導與學生溝通，而非懲處。

至於，學生向媒體爆料說校長蔡銘城「別以為訴諸媒體，就能達到你想達到的」，崔秀雲則回應說，子虛烏有，校長在周會等公開場所，都是以宣導方式為主，不可能有當眾恐嚇學生的情況，更不會特別提及「訴諸媒體」等字眼。