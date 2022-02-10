中小學即將在11日開學，交通導護問題受關注。全教總與全教會今(10)公布調查結果，指出36％由學生擔任交通導護，已違反兒童權利公約，還有超過9成為老師或行政人員負責，對此建議行政院訂立完整安心上學專案，導護應由義交擔任，且費用由中央與地方政府共同負擔。

去年12月發生1名國中老師擔任交通導護時，被車撞成顱內出血，老師是否該擔任交通導護人員始終討論不斷。為此全教會在1月6日向全國各中小教師會發出「關於中小學教師擔任交通導護問卷」，共回收960份問卷，今日與全教總一同公布調查結果。

全教總理事長侯俊良表示，全教總在1月4日前往教育部拜會部長潘文忠，強調學校交通導護並非教師義務。當時潘文忠回應，應該沒有學生擔任交通導護，但從960所學校的調查顯示，事實上仍高達36％學校是由學生負責交通導護，而且有超過9成是由老師或行政同仁擔任交通導護，並且在「非校門口」擔任交通導護的師生比率達84％，其中約2成由學生擔任交通導護，明顯違反兒童權利公約。

調查結果也指出，高達94％學校贊同，交通導護應由警方、義交或受訓認證的志工擔任，而老師不應納入交通導護輪值表。侯俊良提到，交通導護問題已經長達20年，希望行政院出面進行統整，解決各縣市紛擾問題，訂立完整安心上學專案，不應該再有學生與老師擔任交通導護。

全教總副秘書長張旭政認為，老師或學生擔任交通導護是高風險，但中央與地方對此始終達不成共識，導致交通導護始終缺乏專業人力出任，20年來都由學生與老師負責，因此呼籲行政院正視並解決這起校園問題，確保師生安全。