2022年是壬寅年，五行水木最旺，尤其是木。所以只要生肖的五行對木的需求大，那就一定能心想事成，運勢命理網站「靈匣網」分享，生肖馬、狗、蛇、牛、虎的人符合上述條件，在2022年準備迎接豐盛，是能賺最多錢的生肖。

▍生肖馬

生肖馬進入2022年之後，會與當值太歲構成半合火的格局，受到合太歲的影響，生肖馬在此年的財富運勢自然不差，除了正財收入有所提升，偏財收入也會有一些小驚喜，所以2022年，生肖馬的求財之路非常順利。若從事的職業是園林或木材項目類，不僅能受到貴人提拔和吉星庇佑，所獲得的收益，一定比其他人更高更多。

▍生肖狗

生肖狗進入2022年，與當值生肖形成的局勢為供合，簡單的來說就是相合，但也有一定程度的相克。也因此今年生肖狗的求財之路，雖然有一定的困難，但後勁很大，只要足夠的努力和上進，所獲得的利益一定不小。但有一點需要注意，在求財的過程中，一定要按照原本的規劃進行，不能走偏也不能走快，一定要步步為營，謹慎小心，尤其要加強自己的防備心，避免受到有心人的引誘。

▍生肖蛇

進入2022年，生肖蛇雖與當值太歲形成了刑的格局，但並不表示他們這一整年的運勢都很差。因為富貴險中求，只要屬蛇人勇於冒險和探索，也能在黑暗中走出一條明路。在財富收入上，雖然要面對極大的經濟壓力，日常支出增多，正財收入也不穩定，但只要保持冷靜，不斷地增長自己的學識和眼界，就一定能得到貴人的賞識和提拔，做出一番大事業。如果經濟狀況允許，也可以投資一些小資金的理財產品和投資項目，收入雖不穩定，但一定有所收獲，不過在此年既不能幹壞事，也不能參與是非。

▍生肖牛

在2022年，生肖牛與當值太歲構成暗合的格局，只是合中也帶著克，所以在此年生肖牛的求財之路雖然順利，但也有一定的壓力和阻礙。其表現為不可讓人知的經濟收入較多，比如彩票中了大獎，或是投資的項目有了高回報。但是這些都不能讓旁人知道，所以自身的收益雖不小，但面對的壓力也很大。

▍生肖虎

2022年是生肖虎的本命年，在民間許多人認為本命年對人的運勢是十分不利的，不僅會帶來負面的影響，還容易遭受意外和災禍，但如果生肖虎出生的時間是冬季，那麼只要在2022年的上半年，保持低調和冷靜，並在下半年勇於表現，那麼此年對他們而言，也是大吉大利的一年，所以生肖虎在2022年的財富收入情況也不差。