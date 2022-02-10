年輕人想早登富貴，衣食無憂，年紀大的人，希望自己能安享晚年，身體健康、吃喝不愁。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，人中上窄下寬、眉毛濃密、鼻翼豐隆、唇型端正的人老年很有福氣，能度過幸福的晚年生活。

▍1.人中上窄下寬

如果人中屬於上窄下寬的類型，往往小時候的運勢不太好，年輕時期經歷挫折，但隨著年紀的增長和閱歷的豐富，運勢會變得越來越好，老年時運勢更佳。如果再加上人中紋路很清晰的特點，則說明這類人有長壽命格，所以，注意保持好身體健康，才能做到「好運有好命享」。

▍2.眉毛濃密

若一個人毛髮濃密，代表他是一個重情重義之人，也許年輕時可能會因此吃些虧，但正所謂日久見人心，願意和這類人相處、交朋友的人會越來越多，這也為他晚年運勢的好轉立下基礎。眉形長的人，多為性情溫和之人，不僅不會為錢所困，不但有一大票好朋友，跟親人的關係也很好，擁有體諒人的雅量，容易得到親朋好友的幫助。特別是長眉入鬢之人，運勢會隨著年齡越大而變得越來越好。

▍3.鼻翼豐隆

這類人往往有著很強的辦事能力，頭腦聰慧，人生閱歷也非常豐富，做事有主見有想法，並能堅持自己的目標。他們到了中年的時候，往往能靠自己的力量獲益良多，努力不會白費，擁有的財富也會越來越多，這樣的人晚年肯定能享福。

▍4.唇型端正

口型端正的人，講話得體，往往人緣不錯。唇尾上翹之人，不笑時彷彿也含著笑意，所以給人的第一印像是很好的，對人際關係有很大的幫助。這類人生活方面能得到貴人的扶持，幫助自己提升運勢，到了晚年也能好好享受人生。

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