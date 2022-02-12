從命理角度來看，長短不齊的手指，蘊含著很多人生命運的訊息。運勢命理網站「知命命理」分析，食指比無名指長、小指比拇指長、拇指細長直上都是很好的手相，這種人福氣滿滿，人生很順遂，不太會遇到什麼重大的挫折或難解的煩惱。

▍1.食指比無名指長

食指比無名指長的人，他們表面看起來很單純，實際上聰明伶俐，很注重物質生活，想法非常實際。他們做事大刀闊斧，沒有任何的優柔寡斷，憑著堅強的實力，在職場上能一飛沖天，做出亮眼的成果，財路廣進，賺錢輕鬆，生活幸福美滿。

▍2.小指比拇指長

小指比拇指長的人，後福無量，這輩子好運連連，運勢極佳。不僅如此，他們的財氣橫身，桃花運爆棚，受到異性的歡迎，身邊追求者不斷，婚前幾乎沒有空窗期。結婚之後，他們能夠得到伴侶的寵愛，夫妻恩愛，互相理解尊重，家庭生活衣食無憂，大吉大利。

▍3.拇指細長直上

拇指較長的人，腦筋精明，心思細膩，他們做事兢兢業業，認真負責，能受到長官重用，事業有成，在公司位居高位，甚至有望自行創業當老闆。他們追求高品質的生活，不滿足現狀，會不斷精益求精。這種類型的人，事業心很重，特別適合經商，一定能順風順水，賺錢順利，感情方面能夠找到好的歸宿，事業愛情兩得意。

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