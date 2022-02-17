一個人是否能成功，運勢好不好很重要，而運勢也是時刻在變化的，運勢命裡網站「靈匣網」點名，生肖鼠、兔、豬的人終於熬過運勢較不好的幾年，在2022年迎來滿滿好運，有望飛黃騰達。

生肖鼠

屬鼠人2022年的運勢在整體發展的方面來講，會出現暴漲，由於2020年屬鼠人遭遇本命年，運勢下滑的比較嚴重，本身自身優勢明顯的屬鼠人在沉寂了兩年之後，終於迎來了2022年的好運年，運勢上順風順水，代表他們在這一年做事阻礙少、機會多，只要善於把握和利用，屬鼠人2022年是有望飛黃騰達的。

生肖兔

屬兔人在過去兩年的運勢表現簡直跌落到了谷底，他們先是被太歲壓制，後又因為諸多兇星入命，讓屬兔人財運超差，壓力倍增，但是到了2022年，等待他們的是全新的運勢表現，屬兔人在2022年不僅工作和生活中不再有壓力，還會有大把的時間可以陪伴家人、做自己喜歡的事情，結識志同道合的朋友。

生肖豬

屬豬人脾氣好，為人不爭不搶，但是好運來了，屬豬人即便是不努力，福氣也會自動送上門，2022年尤其是在賺錢方面，屬豬人天賦驚人，賺錢非常容易，能夠迅速的積累財富，為將來的人生打下基礎。所以在今年會有屬於他們的舞台，還有更好的發展機會，2022年有望成功。