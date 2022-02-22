令人期待的連假又再度到來啦！不少人剛放完年假返回崗位心情依舊很憂鬱，雖然期待接下來的連假，但對於放完過後又要回去面對現實還是感到相當低落，先別顧著難過啦！在連假過後將會有3星座的運勢從此開外掛，天天都有好運降臨，來看看誰是幸運兒吧！

▍牡羊座 整體運勢 ★★★

牡羊有機會升官發財 (示意圖/達志影像)

牡羊座在過完辛苦的工作日後終於迎來假期想必是相當興奮，但也會開始憂愁之後上班的人生，先緩緩，你們別再陷入憂鬱的泥淖裡啦！過完這個連假，你們的用心與努力將會倍受賞識，長官一定看的見，有望在上半年升官，且還會獲得意外的推崇，所以你是不是應該開心過連假呢！

▍金牛座 整體運勢 ★★★★

金牛將會有貴人出現 (示意圖/達志影像)

金牛今年將會面臨合約到期的抉擇，所以對你們來說，未來目標尚未定下就是要再煎熬一天，但在放完連假過後，您的幸運星即將出現，他會指引你關於未來的方向，切忌要好好把握啊！不要放棄任何社交機會，貴人就會早日降臨！

▍天蠍座 整體運勢 ★★★★★

天蠍將會受到幸運星照顧 (示意圖/達志影像)

各位天蠍寶寶們最近是不是過得非常不順遂，不論是生活或是對於未來的規畫都相當迷茫，心情一直處於低落狀態，放個連假也無法心安，但這邊要跟你說別煩惱啦！過完年假後的你直接是金光罩頂，瞬間運勢直接開外掛，有許多受重用的機會如雨後春筍般冒出，千萬要好好把握啊！

以上三星座你也在榜上嗎？若未上榜也千萬別灰心啊！星座僅供參考，只要堅信自己的努力，每個人都可以是自己人生的贏家！