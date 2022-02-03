情人節將至，如果仍是單身的人，可能會好奇自己的緣份何時到來。星座運勢網站「蘇米的星座館」分享，金牛座、水瓶座、天秤座、天蠍座2月桃花運最旺，第一名的天蠍座可說是心想事成，無論是想脫單，或是想快樂維持單身都操之在己，一整個月都非常有魅力，讓人不自覺被吸引。

▍第四名：金牛座

金牛座在2月有很多追求者，許多人會主動搭訕、詢問聯絡方式，不過這波桃花的品質有高有低，雖然能體會到大受歡迎的感覺，但是其中能讓你感到心動的卻不多。當遇到喜歡的人時，發展也沒那麼順利，對方可能忙於工作，甚至已經有對象，雖然如此，2月整體而言仍是人氣暴漲，只是需要好好觀察和選擇。

▍第三名：水瓶座

水瓶座在2月能體會到深切的愛，並沉浸其中，只是不會把這樣的感受完整的表達出來，可能為了維持形象，或是害羞不感表達，或對方的身分讓你不能暢所欲言，無論如何你的感情非常真摯，這樣愛著一個人的感受非常難得，而且能讓你感到非常滿足。

▍第二名：天秤座

天秤座在2月能享受到純粹又真心的愛情，可能會有一個真心誠意的人對你表達愛意，讓你被溫暖環繞，感受到真正被愛的感覺；或是你遇到一個願意讓你不計代價付出的對象，對方讓你感到心動不已，和他相處時，能暫時拋開現實生活的煩惱和壓力，只感受到單純的悸動。

▍第一名：天蠍座

天蠍座在2月的感情簡單來說就是「心想事成」，如果想認識新朋友，各種機會就會接踵而來，如果想要和舊情人復合，也能順利和對方重新聯繫，如果根本不想談戀愛，只想要做自己感興趣的事，整個月也能過得輕鬆愉快，沒有人能逼你做決定，這種能量讓你的魅力提升不少，讓旁人感到心動不已。