壞特？te登上美國紐約時代廣場的高樓巨型螢幕。（照片提供夢芝林）

壞特？te登上美國紐約時代廣場的高樓巨型螢幕。（照片提供夢芝林）

金曲新人壞特？te因Spotify《EQUAL》躍升「天后宮」！以獨具迷人嗓音擄獲人心的壞特？te去年底推出全新單曲〈虧欠〉獲得廣大迴響，今年一開春就受到音樂串流平台Spotify邀請擔任1月份EQUAL封面人物，期望透過她隨興自由的Lo-Fi、Chillhop風格音樂創作為女性平權發聲；而壞特？te更以此於昨(19日)登上美國紐約時代廣場的高樓巨型螢幕，而這也是繼台灣眾天后包括張惠妹(aMEI)、魏如萱、A-LIN、蔡健雅、艾怡良、9m88之後於2022年首位榮登Spotify《EQUAL》的封面人物及躍登紐約時代廣場約20層樓高的巨型螢幕看板的女歌手，壞特？te開心尖叫：「媽！我一秒飛到紐約時代廣場啦！」從沒去過紐約的壞特？te更許下心願：「等疫情結束後要帶全家人一起到紐約玩！」

而延續去年得獎後扶搖直上的高人氣，壞特？te近期趁著歲末年終特別辦尾牙宴感謝身邊的20幾位的工作團隊夥伴，席中包括幾位師弟妹及歌手好友如蔡明仁、Ponzii劉昊、Dapun大胖、張牧喬都受邀出席，壞特？te更邀爸媽及弟弟一起共襄盛舉；感性的壞特？te逐一敬酒之餘，意外被工作人員發現酒量變好，去年吃公司春酒「兩杯醉」的她在今年的酒量突飛猛進，讓人好奇如何辦到？她自曝因去年代言了威士忌品牌「仕高利達」後越來越進步，她笑說：「有練習有差！平常收工後在家寫歌時會小小倒一杯有助於激發靈感，而且酒量就跟唱歌一樣，要持續不斷練習，才會越來越好。」而去年大豐收的壞特？te，如今成為大家口中的「壞老闆」，被問到準備會發多少紅包出去犒賞大家？她笑說：「六位數字吧！尤其給爸媽的，大包的跑不掉！」

不過最近因疫情影響許多公司行號的尾牙、春酒都陸續喊停辦，連帶許多藝人演出受影響，其中壞特？te也不例外，光是這一個月就有五場活動接獲通知要取消，讓壞特？te提早放了年假；她保持平常心，利用這段時間寫歌創作「還歌債」；原來不少歌手朋友都爭相邀合作，讓她決定利用春假閉關創作，預計今年底要發新專輯的她透露目前進度只有10％，她笑說：「已經寫了三首歌，持續努力中！」