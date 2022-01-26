鄭宜農將出席KKBOX音樂風雲榜頒獎典禮。（KKBOX 提供）

「2022 KKBOX 風雲榜」將於2 月 26 日於臺北流行音樂中心登場，繼日前宣布音樂風雲榜頒獎典禮首波藝人出席名單，包括八三夭、艾薇、告五人、邱鋒澤、韋禮安、動力火車等 6 組年度風雲歌手後，今公布主持人將由 LuLu 黃路梓茵擔任，第二波表演嘉賓則集結G5SH、Karencici、 Marz23、Multiverse、SOWUT、TRASH、呂士軒、琳誼 Ring、熊仔、盧廣仲、壞特？te，11 組表演嘉賓將輪番演出嗨爆北流。

盧廣仲今年將以表演嘉賓身分二度出席音樂風雲榜盛會，並演唱新專輯多首新作，他特別推薦〈自我的介紹〉跟大家共勉：「這個世界總是難以兩全其美，但我們還是要繼續負傷繼續去愛，不怕失敗、掙扎迷惘，然後安好地適得其所，直到生命的最後一天」。

金曲新人壞特？te 上屆以潮流新聲之姿初登風雲榜舞台演出，今年再度受邀獻唱，「上一次到風雲榜玩覺得意猶未盡！這次希望能演唱新歌與大家同歡！」

熊仔今年將與 Multiverse、 SOWUT 共同帶來「嘻哈主題」，也將帶來一連串精彩的饒舌勁歌，並將首次表演從未發表的全新歌曲。他也透露年後將發表新作品，「虎年新希望！希望大家能在疫情期間平安健康，同時也希望我的新專輯能順利發行！」

而「潮流新聲」也是 KKBOX 音樂風雲榜頒獎典禮中一大重點環節。日前公布 2022 潮流新聲 LÜCY、雷擎、鶴 The Crane 將登風雲榜演出後，今又宣布阿爆（阿仍仍）、鄭宜農也將出席典禮登台演出。兩人將以 KKBOX Podcast 節目《潮流新聲 Rising Star》主持人身分，率領三位潮流新聲歌手同台互 JAM，也具提攜後輩的深刻意涵。