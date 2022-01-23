近日美國太平洋艦隊與日本海上自衛隊在菲律賓海進行聯合演習，參演的包括 美軍2艘尼米茲級航空母艦、2艘兩棲攻擊艦，以及數艦巡洋艦與導彈驅逐艦、後勤補給艦等航母戰鬥群，還包括日本海上自衛隊的日向號直升機母艦。陸媒指出，美日5艘航母聯合演習場面壯觀，發布大量視頻與照片目的在威嚇對手，預計聯合演習結還會進入南海。

Five Flattops: Deployed US #carriers CARL VINSON CVN70 & ABRAHAM LINCOLN CVN72, as expected, joined up 22 Jan for a power demonstration in the Philippine Sea, with assault ships ESSEX LHD2 & AMERICA LHA6 and Japan's HYUGA DDH181 also taking part pic.twitter.com/aZ9F5KdNJn — Chris Cavas (@CavasShips) January 22, 2022

陸媒《觀察者網》引述《防務速報》（Defense flashnews）網站報導，美國海軍和日本海上自衛隊22日在菲律賓海舉行了聯合軍演，美國海軍機動部隊的主力全數到場。參演艦艇包括：美國海軍航母卡爾文森號（CVN-70）、林肯號（CVN-72）；兩栖攻擊艦美國號（LHA-6）、埃塞克斯號（LHD-2）；提康得羅加級巡洋艦莫爾比灣號（CG-53）、尚普蘭湖號（CG-57）；驅逐艦查菲號（DDG-90）、格瑞德利號（DDG-101）、斯普魯恩斯號（DDG-111）以及日本海上自衛隊日向號直升機母艦（DDH-181）。

美國卡爾文森號與林肯號兩艘航母首次在太平洋進行雙航母F-35C起降演練，這也是美國海軍首次在太平洋海域同時部署2個F-35C中隊。（圖／推特@MIL_STD）

報導說，美日這場聯合演練總共有5艘航母級艦艇參加，演習過程中拍攝了航母與戰鬥群列隊航行，林肯號與卡爾文森號航母演練F-35C艦載隱形戰機起降，同時還有空中預警機、隱形戰機飛越聯合艦隊上空的畫面，場面非常壯觀。

報導引述大陸智庫南海戰略態勢感知消息稱，行星（Planet）商業衛星22日上午在相關海域發現了參演的美國巡洋艦和驅逐艦，而據ADS-B信號，2架航母艦載魚鷹運輸機也出現在附近。另外，在附近海域，還有至少2艘海洋監視船和數艘滾裝船及乾貨補給船做為後勤保障策應。

美軍2艘尼米茲級、1艘美國級、1艘黃蜂級與日本自衛隊1艘日向級，總共5艘航母在南海演習，聲勢浩大。陸媒認為這是「擺拍」以用於威懾、恐嚇對手。（圖／美國海軍）

南海戰略態勢感知表示，新年伊始，美海軍借各大編隊換防之機，在西太平洋進行如此大規模的兵力集結和力量展示，意圖不言自明。一方面用5艘航母能進行針對性的演習和訓練，強化互通性；另一方面，更重要的是「擺拍」，以威懾或恐嚇對手。

目前，美軍機動部隊絕大部分主力都在西太平洋地區，這是美國海軍時隔3個月以後再次在中國周邊地區擺出雙航母陣勢，也是美國海軍首次在中國周邊海域湊齊「雙F-35C」中隊。