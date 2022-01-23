台灣的疫情似乎已要失控！「疫情肆虐」與「民生受挫」兩大高壓壟罩全台！衛福部長陳時中表示要以「清零」為目標，雖然其他專家對清零政策有質疑，但相信只要政府願意投入心力落實，清零在台灣這樣一個海島環境是有可能達成的！所以現在的問題就在於「政府要如何清零」？

疫情爆發以來，諸如疫苗政策搖擺、機場防疫失當，直到現在大規模確診爆發，民眾赫然發現民進黨政府缺乏可依循的防疫實務經驗，故處在未知的防疫上摸著石頭過河，走一步是一步！故台灣人民該指望誰來襄助實踐「全台清零」的目標？

倘將求助的眼光投向國際，但各國疫情遠比台灣嚴峻，每天有4百多萬人確診！多國更喊出與病毒共存，言下之意實與束手無策如出一轍！是以，疫情逐漸走向失控的台灣能指望的，只有防疫成效世界第一的大陸了。

事實證明，全世界擁有真正抗疫成功經驗的只有大陸！防疫失敗的各國皆轉向大陸取經，包括大陸的防疫政策與執行方案、開發的疫苗與相關的試劑設備等等，故當前的大陸是全世界最安全的地方！但台灣民眾，尤其年輕人，或因囿於資訊限制，導致對大陸的認知仍處於疫情剛爆發時的混亂！殊不知，大陸各個城市的運作已井然有序、人民生活穩定、經濟持續發展，縱使疫情仍會發生，但在快速、精準、全面與超越國際水平的防疫篩檢與抗疫治療等措施下，很快便將疫情控制下來，讓人民過上正常的日子。

因此，民進黨應正視台灣疫情即將失控、國際疫情極度嚴峻、中國大陸抗疫成功，以及世界各國紛紛向大陸求援的事實，放開對大陸的心結，讓大陸專業與高度國際水準的防疫機制來台灣實現清零！縱使民進黨向大陸爭取防疫合作，也不會動搖在台灣的權位，畢竟人民要的是身心安定與穩定健全的生活，只要能讓台灣民眾不被疫情危害，一樣會獲得選票支持！覆巢之下無完卵，倘台灣因疫情崩潰，台灣獨立或抗中保台喊得再響，也將竹籃打水一場空。且疫情失控下，任何政治口號都將失去民眾支持，遑論民進黨已獲得台灣這個天下，國民黨更早已頹敗不堪到毫無威脅，故民進黨應儘快結合大陸的成功抗疫經驗來襄助地狹人稠、四面環海，無處躲避疫災的台灣，實現「全台清零」的目標！

同時也呼籲大陸，兩岸是一家人，更是要真正的一家親，誠盼能放下對相關爭議的糾結，轉以民胞物與、人溺己溺、人飢己飢的親民情懷為念，將熟練有效抗疫機制的成功經驗提供台灣人民，襄助台灣人民在台灣疫情失控前，防患於未然！

眼下台灣疫情岌岌可危，民進黨與大陸，誰能轉念成功、不受限於虛幻的意識形態束縛，誰就能掌握人民最需要的實質依靠，也或許，兩岸能在疫情肆虐的當下，透過防疫措施與機制的合作融一，走出一條嶄新的道路！

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