張庭和林瑞陽這對銀色夫妻近年將生活與事業重心移往大陸，所經營的「上海達爾威貿易有限公司」昨(28日)驚傳攝傳銷被查處，但公司連夜發聲明澄清目前公司運營一切正常，將積極配合相關部門工作。而上月張庭的閨密陶虹才驚傳退出兩人合作公司股東，如今張庭事業傳出遭當局調查，也讓部分網友認為陶虹是先知。

張庭和林瑞陽近年在大陸發展維商事業有成，傳聞累積了約上千億台幣身家，2018年繳稅總額高達96億台幣，隔年還豪邁發給員工尾牙獎金，最高有10個月獎金，也讓張庭、林瑞陽被封為當地的繳稅王。但今年9月媒體卻傳出張庭無預警註銷了在當地的9間公司，更計畫回到台灣，對此，張庭友人當時澄清他們一家人還是在大陸，至於撤銷公司，僅因「沒有開展業務，沒有存續必要」。

看似事業女強人的張庭，常不時在微博分享短片分享家庭日常和正能量話語，今年5月她卻在直播中罕見崩潰，直言壓力大，每天從早上6點就開始工作，晚上12點才能休息，還要照顧小孩，泛淚表示：「我也有家庭，我也不容易啊！」

上月大陸媒體報導，張庭和女星陶虹是演藝圈有名的好閨密，張庭曾放話要送好友一層樓當辦公室，陶虹也很義氣地參與張庭的事業，成為「陶不庭文化傳媒」公司股東，但該公司7月悄悄更名為「淘不庭文化傳媒」，細查更發現陶虹已經退出股東，令人好奇兩人是否關係生變，但當時張庭解釋兩人只是換一種方式合作，陶虹改以「北京最陶然服裝服飾有限公司」入股，眼見這件事引發熱議，張庭無奈說：「最陶然和陶虹還不是同一個嘛！為這樣的事情上熱搜我也是醉了！」