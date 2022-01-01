「事業單位實施勞工值日(夜)應行注意事項」自111年1月1日起停止適用，勞動部表示，雇主如有使勞工從事值日（夜）工作，一律認屬工作時間，超過正常工作時間的部分，應計入延長工時時數並給付加班費，違者將開罰2萬至100萬元。

「事業單位實施勞工值日(夜)應行注意事項」於1985年訂定，主要為規範事業單位在工作時間外安排勞工「從事非勞動契約約定之工作」，例如處理緊急文件、接聽電話、巡察事業場所等工作；因值日(夜)之態樣有別於平日的工作，歷年來並未認定為工作時間，外界多有要求檢討之訴求。

為保障勞工權益，勞動部於108年3月11日修正該注意事項，增訂值日(夜)津貼建議數額，宜不低於每月基本工資除以240再乘以值日(夜)時數之金額。另修正原「不得使女性勞工從事值夜」之規定，並增訂雇主應提供必要安全衛生設施，促進職場性別平權。但妊娠或哺乳期間之勞工，仍禁止從事值夜。

勞動部進一步指出，有鑑於勞工於值日(夜)時段，空間與時間上均難脫離雇主的指揮監督，應與時俱進，將「值日(夜)」逐步回歸《勞動基準法》上「工作時間」的意涵。惟考量事業單位因應法規調適之人力增補需求，108年修正時，已一併訂定落日條款，預告該注意事項將自111年1月1日起停止適用，給予事業單位適當之緩衝。