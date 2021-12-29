林瑞陽夫婦公司涉嫌傳銷被查？新聞衝上熱搜。公司回應：合法經營。（圖片摘自李旭反傳銷微博）

據中國新聞社旗下財經媒體《中新經緯》報導，28日晚間，話題「＃張庭」登上微博熱搜首位。有消息稱，林瑞陽張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司(以下簡稱「上海達爾威」)因涉嫌傳銷被查。

對此，TST庭秘密（上海達爾威旗下品牌）29日凌晨在官方微博回應稱，上海達爾威是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導公司排查風險，目前公司運營一切正常，公司將積極配合相關部門工作。

中新經緯報導，12月24日，「李旭反傳防騙團隊」微信公眾號發文稱，已經接到石家莊市裕華區市場監督管理局關於查證函的回覆。回覆稱，根據多起群眾舉報核查，2021年6月5日，該局對上海達爾威涉嫌傳銷立案調查，並逐級向上級報備。石家莊市裕華區市場監督管理局回復到，因上海達爾威利用金融機構轉移或隱匿涉傳銷資金，該局已依法申請人民法院採取保全措施，目前案件在進一步調查中。

「李旭反傳防騙團隊」表示，據石家莊市裕華區市場監督管理局相關人員透露，此次被凍結的資金高達6億元(分兩次凍結，主體公司3億元和某代理、團隊長凍結3億元)。

「李旭反傳防騙團隊」微信公眾號簡介顯示，李旭反傳銷防騙熱線由民間反傳銷協會創建者李旭設立，是一家專業反傳銷研究、反洗腦救助機構。

天眼查APP數據顯示，上海達爾威註冊資金23180萬元人民幣，法定代表人為林吉榮(即林瑞陽)。TST庭秘密官網顯示，TST庭秘密是上海達爾威旗下品牌，由林瑞陽和張庭於2013年創立，該品牌以化妝品、護膚品為主打品類，並主要通過線上商城庭秘密APP和線下實體店的O2O方式進行產品銷售。