詹姆斯韋伯太空望遠鏡 (JWST) 在耶誕節12月25日那天終於成功發射，這是重要的好消息；另一個好消息是，它在前往拉格朗日點2號(Lagrangian point,L2)的部署地點期間，因為計算精確，不需要多花費燃料調整，因此推進器的燃料充足，這可以使韋伯望遠鏡的工作時間拉長到10年以上。

新阿特拉斯(New Altas)報導，韋伯望遠鏡要前往的拉格朗日點2號，是地球和太陽的引力平衡處，聽起來不錯，但是距離相當遠，離地球遠達150萬公里。這樣說可能沒概念，做個對照，地球與月球距離是38萬公里，也就是說L2點是地月距離的3.9倍。

JAMES WEBB Telescope Live Track

在這段航程中，韋伯望遠鏡必須利用最後一截推進火箭進行2次航線修正，第1次修正在美東時間12月25日晚上7:50進行，火箭燃燒大約65分鐘；第2次在 12 月27日美東時間晚上7點20分，持續9分27秒。

這2次道線修正堪稱完美，NAS發現航向修正所花費的燃料量比最初估計的要少，因此，主引擎與8個小型姿勢推進器在未來觀測階段有更多的燃料可以使用。

原本任務計劃時間是「最少5年、最多10年」。現在，NASA很有信心的表示，假設沒有遇到其他故障，韋伯太空望遠鏡一定可以使用到10年以上。

目前韋伯望遠鏡開始逐步張開它的太陽能電池板、天線陣列和遮陽與散熱組件，所有部件要完全部署，最多需要24天。