美國發生一起卡車司機因煞車失靈造成嚴重車禍，有4人因而身亡，他的累積刑度達到110年。然而事情出現轉折，許多人認為他並非蓄意殺人，不應如此重刑，於是有500萬人請願，成功打動州長與檢察官，將刑期減至 10 年。

路透社報導。古巴出生的卡車司機梅德羅斯(Rogel Lazaro Aguilera-Mederos)，在2019 年 4月在山區公路上運送木材，就在下坡時發生煞車失靈，導致追撞了20多輛汽車，這場重大車禍有4名駕駛人死亡。

科羅拉多州州長波利斯 (Jared Polis)不同意這個判決，州長說：「這起事故是悲劇，但並非故意的行為。」

「雖然司機並非無從指責，但我們的刑事司法系統中，對於致人於死的罪行分類有故意、預謀、暴力犯罪，與這些有明顯殺人動機的罪行相比，司機的刑期顯然不成比例的處份過重。」

州長說，梅德羅斯的案件引起全國關注，近500萬人簽署了一份要求寬大處理的線上請願書，如果刑情縮短至10年，他如果在監獄中表現良好，將有資格在5年內獲得假釋。

梅德羅斯的辯護律師詹姆斯‧柯爾根(James Colgan )說，他的當事人對這個消息很滿意。「他鬆了一口氣，非常感激各界的幫助。」

這個判決在去年做出時就引起了爭議，去年10 月，陪審團裁定梅德羅斯犯有4項殺人罪以及多項襲擊和魯莽駕駛罪。最後地方法院法官布魯斯•瓊斯 (Bruce Jones)只能依據陪審團的決定做出裁決，不過瓊斯法官在12月13日作出原判決時表示，「如果不是州法律規定強制性最低刑罰，他不會判處如此長的刑期。」

負責起訴的檢察官亞利克西‧金( Alexis King )其實也認為處罰過重，他打算為其減刑到20~30年，對於州長的出手，他非常不高興。不過辯護律師柯爾根說，「檢察官是負責訂罪的，出來尋求減刑幾乎沒有先例。我覺得他也是看到公眾強烈抗議才出來說願意為之減刑，他批評州長政治干預，他自己也是。」

波利斯是民主黨籍的州長，他目前是第1任期。上州四發表數十項年終減刑和赦免，梅德羅斯案是其中之一。