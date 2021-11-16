美國警方指出，科羅拉多州奧羅拉（Aurora）1所中學附近發生槍擊事件，有6名青少年受傷。

法新社報導，奧羅拉警察局獲報派員趕往中央高中（Central High School）附近的公園，發現5名年齡介於14至17歲青少年受傷。

第6個傷者年紀18歲，傷勢輕微，是後來自行就醫。

所有受害人都是中央高中的學生，且傷勢並不威脅性命。

警方在社群網站推特（Twitter）貼文表示：「不明身分的嫌犯已離開現場。」

「槍擊事件不是發生在校園內，是在北邊不遠的諾姆公園（Nome Park）內。」

目擊者表示，嫌犯開了約30槍。

奧羅拉警方表示，犯嫌可能不只1人，且疑似是開車掃射。

科羅拉多州過去發生過兩次惡名昭著的大規模槍擊事件。

1999年，2名男孩在可倫拜高中（Columbine High School）開槍濫射，打死12名同班同學和1名老師。

2012年，1名重武裝男子在奧羅拉1家電影院開槍掃射，造成12人死亡。這名槍手已遭判終身監禁並沒有假釋可能。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1101116