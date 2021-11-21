動物真的非常聰明！美國一隻小鹿日前遭遇車禍，受傷的牠立刻闖入附近一間醫院求助，甚至還「搭乘」手扶梯上2樓，隨後院方將牠交由當地野生動物部門，不幸的是，小鹿的傷太過嚴重，被判定必須施以安樂死，如此心碎的結局讓網友們看了都感到十分不捨。

根據美國電視台《WAFB》報導，本月15日下午2點15分左右，路易斯安那州巴頓魯治（Baton Rouge）有一隻受傷的小鹿闖進聖母湖地區醫療中心（Our Lady of the Lake Regional Medical Center），讓醫護人員和民眾感到相當驚訝，從監視器畫面可以看到，這隻小鹿還跑上手扶梯，雖然「逆向」了，但牠還是十分努力往上爬，最後在2樓被工作人員捕獲。

隨後這隻小鹿被抬上病床，並被送到隸屬於路易斯安那州野生動物及漁業部（Louisiana Department of Wildlife and Fisheries）的卡車上載走；院方聲明表示，這場短暫的意外沒有影響到醫院看診，他們也已經以最快的速度，將小鹿經過的區域消毒完畢，「我們的工作人員總是為突發狀況做好準備」。

野生動物官員透露，這隻小鹿應該是在醫院不遠處遭遇車禍，才會跑到醫院，當時目擊小鹿進入醫院的民眾也稱，看到牠的嘴邊有血跡；但不幸的是，儘管小鹿試圖向醫護人員求助，最終仍因為受傷太過嚴重，而被判定必須施以安樂死，如此悲傷的結局讓許多人都感到非常不捨。