鄉民認為，中東與北非地區常出現對家中幫傭的婦女伸出魔爪的惡行；他們呼籲，政府應拿出作為制止雇主將奴役視為正當行為的惡質文化。(達志影像/Shutterstock)

據外電報導顯示，中東與北非地區的社群媒體近日流傳一段性騷擾影片。影片中1名在沙烏地阿拉伯幫傭的肯亞單親家政婦，遭到雇主意圖性侵。影片在網路上不斷發酵，成千上萬的人分享並要求沙國嚴懲惡狼雇主，確保悲劇不會再發生。

報導指出，這起強姦未遂發生在沙烏地阿拉伯卡西姆市(Qassim)。影片顯示，這名單親媽媽遭雇主推倒於地。淫魔雇主不斷的揉胸、摳下體，將手試圖伸進對方衣服內，想脫下褲子，而無助的婦人只能拼命掙扎抵抗。

或許害怕自己惡行遭到曝光，惡狼雇主還不斷東張西望，好似害怕被人看見。最終，由於女生不斷的抵抗，才讓色魔打消念頭、放棄離開。等到惡雇主走後，女子無助地坐在地上啜泣，右手擦拭眼淚。

ذكر يتحرش بعاملة منزلية أثناء قيامها بعملها 💔 #حق_العامله_الكينيه pic.twitter.com/LiG1SvwWwU — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 8, 2021

隨著影片不斷發酵，鄉民們怒火燃燒，要求警方給個交代。不少人在推特上轉發影片，並標註「#حق_العاملة_الكينية」(肯亞工人的權利)。網民呼籲沙國政府立刻採取行動，以嚴刑峻罰懲戒淫魔，確保沙烏地阿拉伯不會再出現這類悲劇。

卡西姆市警方則宣布，事件於9月發生，影片中的淫賊已遭逮捕。但鄉民認為，中東與北非地區常出現對家中幫傭的婦女伸出魔爪的惡行；他們呼籲，政府應拿出作為制止雇主將奴役視為正當行為的惡質文化。