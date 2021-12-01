美國前紐約州州長古莫被控性侵，但他不斷喊冤，在為自己辯護的過程中，他在CNN擔任主播的弟弟克里斯．古莫也扮演關鍵角色，CNN今天因此將克里斯．古莫停職。

美國有線電視新聞網（CNN）在聲明中表示，CNN是在昨天新的法庭文件公布後決定讓克里斯．古莫停職。

CNN在聲明中說：「從這些文件可看出，在他哥哥遭控後，他涉入的情況比我們原先知道的深。因此，我們已將克里斯．古莫無限期停職，以等待進一步評估。」

古莫（Andrew Cuomo）被控有多次不當性行為後，被迫在8月辭去紐約州州長職務，但他否認一切的指控。

克里斯．古莫（Chris Cuomo）主持的新聞節目，是在CNN最多人觀看的黃金時段播出。他在5月時坦承，他曾從公關的角度提出建言，建議他哥哥如何處理這些指控，但這些做法違反CNN的規定，他還承諾不會播報此案。

CNN今天表示，他們當時能「體諒他的獨特處境，也瞭解他把家庭放在首位，工作擺在第2的需求」，但也表示新的文件「帶來了嚴重的問題」。

從紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）釋出文件中的簡訊和其他訊息可看出，克里斯．古莫試圖利用自己在媒體的資源，打聽古莫性侵案與捲入風暴女子的相關資訊。