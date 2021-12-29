美國「有線電視新聞網」（CNN）29日指出，一般美國總統在國內情勢不理想時，經常轉向國際議題挽回聲勢，但總統拜登（Joe Biden）不僅執政第1年就在國內遭遇重大挫折，連國際情勢也面臨第二次世界大戰以來最嚴峻的考驗。

美國近期新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，平均新增確診數甚至再創新高，狠狠打臉瞄準前總統川普（Donald Trump）2020年防疫政策失敗、以結束新冠肺炎疫情為競選主張的拜登；其最重視的約2兆美元（約新台幣55.2兆元）「重建美好未來」（Build Back Better）法案也未能於年內通關，支持率已下降至40%左右。

CNN表示，一般美國總統在國內情勢不理想時，經常將重點轉向國際議題，希望能藉此挽回聲勢，但美國卻正面臨二戰以來最嚴峻的考驗，其中有2件可能於短時間內爆發的國家安全危機，包括俄羅斯對烏克蘭的潛在軍事入侵，以及伊朗可能即將完成核子武器研發。

拜登的外交政策可信度將於2022年接受首次主要考驗，因為他正對俄羅斯發動密集的外交攻勢，試圖說服普丁（Vladimir Putin）撤走部署於烏克蘭邊境的大軍；CNN認為，若拜登接受俄方對北大西洋公約組織（NATO）提出的條件，反而將破壞西方信譽並鼓勵俄方採取更激進的舉動。

而伊朗核協議雖已恢復談判，但進展尚不明朗，且美國和以色列都十分擔心該國即將取得核武；若外交手段失敗，拜登將面臨是否對伊朗相關設施發動軍事打擊的抉擇，而這可能再次點燃中東戰火。

CNN還指出，雖然俄羅斯和伊朗問題已相當嚴重，但美國若在其上花費太多軍事和外交資源，將更難對付野心勃勃的中國大陸，後者已被認為未來可能成為美國的最主要對手。