人倫悲劇，家住台中的空軍三聯隊蕭姓上兵，今（13日）凌晨與劉姓妻子吵架後趁其離家，竟先後殺死2名幼子，自己則墜樓輕生，蕭男目前仍在醫院急救。據了解，檢方今日下午設立臨時偵查庭釐清案情，訂於15日替2名幼子相驗，以釐清死因。

據悉，蕭姓男子是空軍三聯隊的上兵，與劉姓妻子育有2幼子，分別為1歲半與2歲半，蕭男平常休假會回到潭子住家。今天凌晨在家與妻爭吵，他趁妻獨自外出散心時，拿水果刀割2歲半兒子的頸部致死，1歲半兒子則用枕頭悶死，2兒子當場死亡，床邊留有一把沾有血跡的刀子，之後蕭男就墜樓輕生，目前仍命危。

蕭男臉書貼文曾提及妻子與其他男子曖昧，「我也嘗試在努力想讓事情變好，但最近妳的行為卻越來越回不來了」，疑似仍想挽回感情；其餘貼文還曾提及，「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了也是最後一次了」。

軍方回應指出，知悉蕭男家庭不睦、時常吵架，蕭男1月時曾離家不歸，家屬有向部隊反映，原本已排程為蕭男做精神評估。

檢方13日下午在台中市立殯儀館開設臨時偵查庭，劉姓妻子在母親陪同之下進行約2個多鐘頭的調查，而2人結束後走出偵查庭，面對媒體追問均低頭不語，並用手擋臉快步離開。而檢方訂於15日進行相驗，以釐清2名幼子的確切死因。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980