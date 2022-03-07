擔憂俄羅斯對烏克蘭軍事攻擊加劇、恐將危及俄國天然氣供應，加上歐美國家考慮對俄國能源進口祭出禁令，推升歐洲天然氣價格周一（7日）狂飆到歷史新高。

歐洲參考指標荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）天然氣期貨價格周一曾遽升79％到每兆瓦時（MWH）345歐元。雖然之後漲勢收斂、回落到279.005歐元，但仍較上周五（4日）收盤勁漲近5成。在4日以前，天然氣價格從未漲破200歐元。

目前俄國天然氣仍有大部分是通過烏克蘭境內管道銷往歐洲。不過隨著俄國加強攻擊火力，令交易商憂心天然氣供應恐將銳減，加上西方目前正考慮對俄國能源進行制裁，都加深天然氣的供應疑慮。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周日（6日）表示，眾議院正「尋求強勁立法」，禁止俄國石油與其他能源產品進口。此舉將加重經濟壓力與推升通膨繼續攀高。周一包括油價與金屬價格都同步狂升。

法國能源公司Engie負責人麥瑞格（Catherine MacGregor）接受訪問時指出，雖然到今年冬季，歐洲仍有足夠天然氣存量，但問題在於供應明年冬季燃油的庫存在今夏開始累積時就會面臨困難。

然而俄國天然氣供應一旦受阻或遭禁，歐洲經濟受創將格外嚴重。根據高盛集團表示，2021年底俄國天然氣提供全球消費的17％，西歐更有高達4成必須仰賴該國天然氣供給。

該集團還預估，如果通過烏克蘭的天然氣出口受到影響，歐元區國內生產毛額（GDP）恐將減少約1％；若是完全切斷，其GDP更將大減2.2％。即使該能源能持續進口，但價格居高不下，歐洲經濟也將減少0.6％。另外面臨通膨延燒，升息速度落後聯準會與英國央行的歐洲央行，對於要不要升息，更是陷入兩難處境。

為減緩天然氣價格飆升的衝擊，歐洲執委會除了8日將採取強化能源安全策略，還將加速再生能源生產，以及計畫向美國、卡達、挪威、埃及、阿爾及利亞與亞塞拜然等國進口更多天然氣。