人民幣匯價8日延續近期偏強格局，持續上揚。人民幣兌美元在岸價8日官價收報6.3141元，較上一交易日官方收盤價6.3183元上漲42個基點，單日漲幅0.07％。

截至16點40分，離岸價報6.3200元，上揚70個基點，漲幅0.11％。

人民幣兌美元中間價近日震盪加大，繼上日大跌190個基點，8日報6.3185元，較上個交易日報價6.3478元大漲293個基點，單日漲幅高達0.46％。