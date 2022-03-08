人民幣在岸價收盤小升42個基點 17:202022/03/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯價8日延續近期偏強格局，持續上揚。人民幣兌美元在岸價8日官價收報6.3141元，較上一交易日官方收盤價6.3183元上漲42個基點，單日漲幅0.07％。 截至16點40分，離岸價報6.3200元，上揚70個基點，漲幅0.11％。 人民幣兌美元中間價近日震盪加大，繼上日大跌190個基點，8日報6.3185元，較上個交易日報價6.3478元大漲293個基點，單日漲幅高達0.46％。 香港疫情延燒 今增逾3萬確診 本輪疫情累計破42萬人染疫 俄烏危機推升金屬價格 鋼鐵股逆勢強漲 #上揚 #基點 #漲幅 #單日 #人民幣在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－神基 外資連二日站買方 04:102022/03/05 證券．權證 魚價上揚 漁民增養意願不高 04:102022/03/08 地方新聞 恒指開高走高 早盤最高彈升245點 10:322022/03/08 財經 俄烏衝突升溫 內資聯盟 力抗外資大提款 04:102022/03/05 財經要聞 東鋼 接單出貨暢旺 04:102022/03/06 證券．權證 擬配息13.311元，歷年最優 亞德客2月、前2月營收 創新高 04:102022/03/05 證券．權證 魚價上揚卻難動搖漁民增養意願 漁戶揭原因 17:032022/03/07 生活 外匯探搜－商品需求強勁 紐幣升值潛力大 04:102022/03/05 產業特刊 路博邁：將不會直接投資任何俄羅斯證券或資產 18:172022/03/07 財經 豐興本周盤價全面上揚 04:102022/03/08 證券．權證 一年內數度停電！「303事件」熱議度居冠 單日聲量破44萬筆 09:372022/03/05 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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