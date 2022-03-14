人民幣在岸價跌逾300個基點 跌回6.35區間 12:092022/03/14 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯價14日大跌，截至10點31分，人民幣兌美元在岸價報6.3547元，較上個交易日（11日）收盤價6.3228元下跌319個基點，跌幅0.5％。 人民幣兌美元離岸價報6.3657元，跌77個基點，跌幅0.12％。 人民幣兌美元中間價14日報6.3506元，較上個交易日報價6.3306元下跌200個基點，跌幅0.31％。 在岸人民幣 收跌53個基點 人幣中間價升73個基點 人行續百億逆回購 #基點 #上個 #跌幅 #人民幣在岸價 #跌逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－恐慌難消 富時100震盪偏空 04:102022/03/09 證券．權證 人民幣中間價跌201點 在岸價開盤報6.3260 11:442022/03/11 財經 人民幣在岸價 收跌12點 18:132022/03/11 財經 俄烏交火 印度經濟遭池魚之殃 04:102022/03/09 全球財經 外資期現貨 同步作空 04:102022/03/14 證券．權證 俄債恐被逐出固收投資範疇 04:102022/03/10 投資理財 陸股三大指數早盤跌逾1％ 黃金股逆市走強 14:032022/03/09 財經 在美中概股兩天蒸發逾兆元人民幣 04:102022/03/13 全球財經 夜期開盤 滬鎳多檔合約跌停 22:342022/03/09 財經 何時升息？澳盛、星展估Q2啟動 04:102022/03/12 金融．稅務 美中概股恐下市 股價血腥屠殺！謝金河曝陸經濟最壞情況 13:202022/03/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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