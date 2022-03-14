人民幣匯價14日大跌，截至10點31分，人民幣兌美元在岸價報6.3547元，較上個交易日（11日）收盤價6.3228元下跌319個基點，跌幅0.5％。

人民幣兌美元離岸價報6.3657元，跌77個基點，跌幅0.12％。

人民幣兌美元中間價14日報6.3506元，較上個交易日報價6.3306元下跌200個基點，跌幅0.31％。

在岸人民幣 收跌53個基點
人幣中間價升73個基點　人行續百億逆回購
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