通膨壓力 Rivian宣布漲價約2成 13:342022/03/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國電動車新秀Rivian於1日（周二）宣布將電動車售價調漲約2成，歸因於通膨壓力與零件成本大漲。 Rivian表示，電動皮卡車R1T起價調漲17％，休旅車R1S價格調升約20％，此次漲價將影響多數已經下單預購的客戶。 漲價的消息公布後，立即引來一些客戶在社群網站發文抱怨。特斯拉執行長穆斯克更在推特表示，Rivian的「負毛利率將令人吃驚」，並認為車廠要生產平價電動皮卡車「幾乎是不可能」。 加入豪華純電車戰局 Volvo打電池維修安心牌 全球併購題材火熱 科技醫療類股 逢低進場 #Rivian #漲價 #通膨壓力 #電動皮卡 #美國電動車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸車企拱欣旺達 抗衡寧德時代 04:102022/03/01 全球財經 英飛凌喊產能吃緊 醞釀漲價 04:102022/02/23 產業．科技 新興市場經濟展望正向 各國投資機會多元 11:262022/02/28 財經 中信電池及儲能ETF 掌握電動車核心商機 12:152022/02/23 財經 俄烏衝突與制裁 加劇美歐通膨壓力 22:592022/02/23 財經 台達電旗下泰達電 擴廠腳步積極 04:102022/02/28 產業．科技 工研院智慧充電樁人才培訓班 報名 04:102022/03/02 產業特刊 台積電連日回檔 大摩送暖 04:102022/02/24 證券．權證 加油要快！下周95無鉛將破32元 7年4個月新高 12:042022/02/25 財經 北市動物園票價翻倍漲 她怒提4大理由反對 15:042022/02/27 政治 50嵐今起漲價！網哀號：連這優惠也沒了 09:462022/03/01 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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