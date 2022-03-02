美國電動車新秀Rivian於1日（周二）宣布將電動車售價調漲約2成，歸因於通膨壓力與零件成本大漲。

Rivian表示，電動皮卡車R1T起價調漲17％，休旅車R1S價格調升約20％，此次漲價將影響多數已經下單預購的客戶。

漲價的消息公布後，立即引來一些客戶在社群網站發文抱怨。特斯拉執行長穆斯克更在推特表示，Rivian的「負毛利率將令人吃驚」，並認為車廠要生產平價電動皮卡車「幾乎是不可能」。