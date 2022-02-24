俄羅斯總統普丁今（24日）宣布全面入侵烏克蘭，多地區都遭到飛彈攻擊，烏克蘭也宣稱擊落俄羅斯的飛機與直升機，雙方爆發軍事衝突，這也導致台股今盤中一度重挫近500點，終場收跌逾460點，許多投資人在網路上哀號，詢問是否該即時停損出場，引起熱烈討論，不少人認為，若衝突沒有擴大，就不需要太擔心。

該名網友在PTT論壇上發文表示，自己剛入股市不久，遇到的都是升息、通膨及制裁等經濟因素的影響，第一次遇到國際真的發動戰爭的非經濟因素，雖然戰爭是短期利空，但戰爭好像也不是開玩笑的，「有沒有股市老手經歷過國際戰爭事件，可以分享一下操作心得及建議。」

文章引起熱議，許多人認為，只怕發生第三次世界大戰，若雙方只是零星衝突還不用太擔心，「只要不是ww3，每次的區域戰爭都是好買點，參考」、「全球戰爭每天都有，大跟小而已」、「沒人會幫烏克蘭出兵，所以不能算戰爭」、「財富重新分配的機會，好好把握」、「上次以色列被射了一堆飛彈不是也沒事。」

儘管如此，有網友提醒，如果擔心資產縮水，應該先縮減投資部位，「這段時間就是持續震盪，睡不著覺還是換現吧」、「認真回，留一個可以接受的水位」、「戰爭不可怕，如果油價爆炸引發的通膨才可怕」、「戰爭疫情都是買點，只是你買的時間點」、「現金為王，等反彈怎麼買怎麼賺。」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。